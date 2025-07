Koma nach Verjüngungsklinik: MA 40 prüft jetzt Fall

Nach einem schweren Zwischenfall in einem Wiener Gesundheitszentrum prüft nun die MA 40 den Fall.

Ein 57-Jähriger ließ sich in einem Wiener Gesundheitszentrum, in dem auch Longevity-Behandlungen angeboten werden, aufgrund einer chronischen Erkrankung behandeln. Bei der Blutwäsche - einem medizinisch zugelassenen Verfahren - kam es allerdings zu einem schweren Zwischenfall. Der Patient fing an zu krampfen, wurde bewusstlos und erlitt ein Hirnödem. Derzeit befindet er sich im künstlichen Tiefschlaf.

Bei der MA 40 wurde der gegenständliche Vorfall angezeigt, wie man auf oe24-Anfrage bestätigt. Diese überprüft den Zwischenfall nun auch im Rahmen des Ärztegesetzes. Da es sich bei dem Gesundheitszentrum allerdings um keine Krankenanstalt handelt, kommt der MA 40 keine Aufsicht im Rahmen des Krankenanstaltsrechts zu.

Auch der behandelnde Arzt, der den Vorfall zutiefst bedauert, arbeitet derzeit mit externen und unabhängigen Fachleuten an der Aufklärung des Vorfalls.