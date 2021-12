× Kran crasht mit Silo: Feuerwehr-Einsatz in Wien

Das Silo geriet in Schräglage und hing quasi ''am seidenen Faden''.

Wien. Die Feuerwehr hat am Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf ein Baustellensilo sichern müssen. Dieses drohte umzukippen, nachdem ein Turmdrehkran damit kollidiert war und sich in weiterer Folge einfädelte. Das Silo geriet in Schräglage und hing quasi "am seidenen Faden", sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA. Die Einsatzkräfte stabilisierten es.

Im nächsten Schritt richteten sie das ungefähr 15 Tonnen schwere und rund sechs Meter hohe Silo - ein Speicher für Schüttgüter wie beispielsweise Zement - wieder auf, berichtete der Sprecher. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschgruppen- und Kranfahrzeugen an Ort und Stelle. Der Zwischenfall passierte auf einer Baustelle in der Romanogasse. Der Bereich wurde großräumig evakuiert.