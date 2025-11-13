Kreative Geschenkideen zum Mitnehmen auf Wiens neuer Designmesse

Am Wochenende findet erstmals das Design Depot statt. Der neue Design- und Handwerksmarkt in der Wiener Stage 3 bietet jede Menge Kostbarkeiten, die das Leben bunter machen.

Funkelnde Einzelstücke, kunstvolle Kostbarkeiten und feiner Genuss stehen im Mittelpunkt, wenn das Design Depot am 15. und 16. November in Wien seine Premiere feiert. In der Stage 3 in der Lilienthalgasse im 3. Bezirk erwartet die Besucherinnen und Besucher eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Schmuck, Mode, Handwerk, Wohnaccessoires und Delikatessen. Wer eintritt, soll nicht nur staunen, sondern gleich mitnehmen, was gefällt. Die Idee dahinter ist einfach und klar formuliert. Man entdeckt Schönes, nimmt es mit und macht anderen oder sich selbst eine Freude.

Handgefertigte Einzelstücke und kunstvolle Highlights aus den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoires. © Design Depot/Raphael Fasching

Hinter dem neuen neue Design- und Handwerksmarkt stehen Sabine Jäger und Peter Syrch, die auch die beiden Schwester-Veranstaltungen Design District und Design Days organisieren. "Die Philosophie unserer Veranstaltungen ist es, eine Plattform für besonderes Design und Handwerk zu schaffen", sagt Jäger. Mit dem Design Depot setzen sie gezielt auf Produkte, die sich vor Ort erwerben lassen. "Nun war unsere Idee, eine Messe ins Leben zu rufen, die den Fokus auf 'Design to Go' legt, wenn man so will. Von Schmuck bis Deko, von Tischkultur bis Kulinarik, die man einfach gleich mit nach Hause nehmen und sich daran freuen kann", so die Veranstalterin weiter.

Bar und Foodtrucks

Die entspannte Atmosphäre hebt das Event von klassischen Messen ab. Wer durch die Halle schlendert, entdeckt kreative Stände, freundliche Ausstellerinnen und Aussteller sowie viele kleine Überraschungen. An der zentralen Bar und bei den Foodtrucks lässt sich das Gesehene bei einem Glas Wein oder einer kleinen Mahlzeit in Ruhe verarbeiten. Auch an Familien wurde gedacht. Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich zum Spielen und Basteln. "Was wir hier bieten, ist Design in seiner natürlichen Umgebung, begleitet von Genuss und guten Gesprächen", ergänzt Syrch.

Das neue Format in der Wiener Stage 3 versammelt an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr eine wunderschöne Auswahl an Mitbringseln, Geschenken und kleinen Freudebringern, bei denen jeder fündig wird. Reguläre Tagestickets kosten 7 Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Karten sind online unter www.design-depot.at/infos-tickets sowie an der Tageskassa erhältlich.