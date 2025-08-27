Lange Nacht belebt erstmals 19 Wiener Märkte bis 23 Uhr

Auf allen 17 Märkten Wiens und heuer neu auf zwei Wochenmärkten geht am Freitag die 4. Auflage der Langen Nacht der Märkte über die Bühne.

Am Freitag wird ganz Wien zur Bühne für kulinarischen Genuss, Musik und lebendige Marktkultur. Insgesamt 19 Märkte, darunter alle 17 fixen Standorte sowie erstmals auch der Alszeilenmarkt und der Mazzucco-Markt, bleiben bis 23 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher erwartet ein Einkaufserlebnis, das Vielfalt, Atmosphäre und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Musik, Märchen und Marktvergnügen

Am Naschmarkt erklingen auf sieben Bühnen unterschiedlichste Musikrichtungen. Von böhmischer Blasmusik über Soul, Swing und Jazz bis hin zu italienischem Schlager und Oldies reicht das Programm. Ergänzt wird das Angebot durch einen Afrika-Markt, einen Flohmarkt, Kunsthandwerksstände und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt. Der Karmelitermarkt bietet einen Kinderflohmarkt, Puppentheater, Bigband-Sound und eine Mitsing-Show mit den Donaupiraten.

Vielfalt auf den Grätzl-Märkten

Der Brunnenmarkt verwandelt den Yppenplatz in eine große Open-Air-Zone mit DJs, Live-Musik, Werkelshows und handgemachten Produkten von über 70 Ausstellerinnen. Der Volkertmarkt lädt zu einem Schachturnier und musikalischer Vielfalt zwischen Chanson, Jazz, Blues und Pop ein. Am Rochusmarkt wird getanzt, gerockt und bei einer Tombola mitgefiebert. Kinderprogramme starten bereits am Nachmittag.

Klangvolle Abende in Meidling, Favoriten und Ottakring

Auf dem Meidlinger Markt treffen ungarischer Gipsy Jazz, italienische Melodien und Dialekt-Blues aufeinander. Der Viktor-Adler-Markt bietet ein Backgammon- und Schachturnier, ein kreatives Porträt-Zeichnen und eine abendliche Performance mit Rap, Gesang und Beatbox. Der Schwendermarkt präsentiert Weltmusik, Kinderattraktionen und alternative Rockkonzerte. Am Meiselmarkt sorgt eine Zaubershow für Staunen, gefolgt von Austropop und Akkordeonklängen.

Bewegung, Genuss und magische Momente

Der Johann-Nepomuk-Vogl-Markt zeigt sich familienfreundlich mit Hula-Hoop-Workshops, Schminkstation und Live-Saxophon. Der Kutschkermarkt verwandelt sich in eine Tanzfläche mit Zumba, Reggaeton und Social Dance. Am Alszeilenmarkt gibt es Swing-Musik, DJ-Sounds, Tanzkurse und einen Bildhauer-Workshop für Kinder. Auch kleinere Märkte wie der Sonnbergmarkt mit Live-Jazz und Fischverkostung oder der Nußdorfer Markt mit Country-Musik und Zaubershow zeigen sich von ihrer besten Seite.

Geschenke, Geschichten und geöffnete Museumstüren

Die ersten 10.000 Gäste dürfen sich über eine Stofftasche der Wiener Märkte freuen. Wer bis 21.30 Uhr zwei verschiedene Märkte besucht und sich dies auf einer Teilnehmerkarte bestätigen lässt, kann an der Verlosung von insgesamt 220 Geschenkkörben teilnehmen. Das Marktamtsmuseum in Floridsdorf und das Naschmarktmuseum öffnen den ganzen Abend über ihre Türen für alle Interessierten.

Diese Nacht zeigt die Wiener Märkte als lebendige Orte der Vielfalt. Sie verbinden Genuss, Kultur und Stadtleben auf eine Weise, wie sie nur der Markt zu bieten vermag.