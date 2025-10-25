Lauter Knall: Mercedes explodiert mitten in Wien

Am Samstagmittag kam es in Wien-Margareten zu einer spektakulären Auto-Explosion

Gegen 12 Uhr erschütterte ein lauter Knall die Kohlstraße in Wien-Margareten, kurze Zeit später folgten zwei weitere Detonationen. Ein älterer Mercedes stand in Vollbrand, binnen Minuten war die gesamte Straße von dichtem Rauch erfüllt.

© Viyana Manset Haber

Feuerwehr und Polizei waren rasch vor Ort und sperrten den betroffenen Bereich. Die Anrainer wurden aufgefordert, dieFenster zu schließen.

Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt bei dem älteren Fahrzeugmodell den Brand ausgelöst haben. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt