Am Kempelenpark in Wien 10 trifft Großstadt auf grüne Oase

Vom Kabelwerk zum Zukunftsviertel: 1.100 Wohnungen, Büros, Schule, Kindergarten und ein Park – so entsteht in Favoriten eines der spannendsten Stadtviertel der Zukunft. Was auf einem alten Industriegelände beginnt, wird zum Vorzeigeprojekt moderner Stadtentwicklung.

Einst war das Areal ein Zentrum der Industrie – zuerst als Stahl- und Kabelwerk, dann jahrzehntelang Heimat eines Siemens-IT-Campus. Heute wird das Gelände in Favoriten neu gedacht: Die STC Immobiliengruppe entwickelt in enger Kooperation mit der Stadt Wien sowie den gemeinnützigen Bauträgern WBV-GPA, Frieden und Heimat Österreich ein vielfältiges Stadtviertel, das Wohnen, Arbeiten, Lernen und Erholung intelligent verknüpft.

Bereits in der Zwischennutzungsphase wurde das Areal ein beliebter Ort für Kreative, Bildungseinrichtungen und sogar Filmteams. Seit 2018 wurden umfangreiche Planungs- und Beteiligungsprozesse gestartet – inklusive Bürgerdialog, Architekturwettbewerb und laufender Information für Anrainerinnen und Anrainer. Das Ergebnis: Ein zukunftsweisendes Quartier mit klarer Vision.

Leben mit Grünblick – mitten in Favoriten

Geplant sind rund 1.100 neue Wohnungen, zahlreiche Büro- und Gewerbeflächen, eine moderne Ganztagsvolksschule sowie ein Kindergarten. Das grüne Herzstück bildet der etwa ein Hektar große Kempelenpark – ein öffentlicher Park mit Altbaumbestand, der zum Verweilen, Spielen und Durchatmen einlädt. Durch gezielte Maßnahmen wird die bestehende Natur bewahrt und um neue Bepflanzungen ergänzt.

In Verbindung mit dem nahegelegenen

Für die Architektur zeichnen renommierte Büros wie einszueins, querkraft, AllesWirdGut und Delugan Meissl verantwortlich. Gemeinsam mit dem neuen Wiener Qualitätsbeirat wurde das Projekt Anfang 2025 offiziell als Vorzeigequartier anerkannt – ein Meilenstein für integrative Stadtplanung.

Im Jänner 2025 markierte der Abschluss des Wiener Qualitätsbeirats des wohnfonds_wien einen wichtigen Meilenstein: Als eines der ersten Projekte mit positiver Beurteilung durch den neuen Qualitätsbeirat setzt die STC Immobiliengruppe mit Am Kempelenpark neue Maßstäbe für integrative Stadtentwicklung. Helmut-Zilk-Park und dem neuen Tangentenpark entsteht eine großflächige zusammenhängende Grünraumvernetzung, die sich zukünftig wie ein grünes Band durch den Bezirk zieht und mehrere Stadtteile miteinander verbindet. Ein durchdachtes Mobilitäts- und Freiraumkonzept sorgt für kurze Wege, fußgängerfreundliche Zonen und eine direkte Anbindung an das Sonnwendviertel, den Böhmischen Prater und weitere Naherholungsräume. Ein hoher Anteil unversiegelter Flächen trägt zum Mikroklima bei und steigert die Lebensqualität – für Bewohner, Nutzer und die Nachbarschaft.

Nutzungsmix: Vielfalt mit Konzept

Am Kempelenpark steht für funktionale Vielfalt. Das Quartier vereint Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Bildung sowie soziale Infrastruktur auf einem Areal und folgt einer integrierten Gesamtplanung. Damals wie heute ist der Stadtteil getragen von Wandel, Innovation und Visionen für die Zukunft. Die Namen der Baukörper spiegeln diese Identität wider:

„TragWerk“ – Raum für Gewerbe, Innovation und neue Arbeitswelten

„LebensWerk 02“ – Wohnen für jedes Alter und jede Geschichte

„LichtWerk“ – Urbanes Wohnen mit Parkblick

„ZukunftsWerk“ – Familienfreundlich mit Kindergarten

„FriedensWerk“ – Leistbares Wohnen mit Fokus auf Gemeinschaft

Ein Drittel der 1.100 Wohnungen wird freifinanziert durch die STC Immobiliengruppe errichtet, zwei Drittel entstehen im geförderten Wohnbau der Bauträger WBV-GPA, Frieden und Heimat Österreich. Zusätzlich entstehen eine neunklassige Volksschule und ein achtgruppiger Kindergarten – beide ganztägig geführt und direkt ins Quartier eingebettet. Ergänzt wird dieser durchdachte Nutzungsmix durch vielseitige, moderne Büro- und Gewerbeflächen: Während die Erdgeschoßzonen durch unterschiedliche Gewerbenutzungen belebt werden, realisiert die STC Immobiliengruppe mit dem „TragWerk am Kempelenpark“ einen modernen, nachhaltigen Büro- und Gewerbebau, der maximale Flexibilität für verschiedenste Betriebe bietet. Die offene Skelettbauweise ermöglicht individuell anpassbare Grundrisse – vom Großmieter bis zum kleinteiligen Ausbau. Auch temporäre oder experimentelle Nutzungskonzepte sind möglich. Damit schafft die STC Immobiliengruppe Raum für Innovation, Wachstum und neue Arbeitsmodelle – an einem Standort mit Geschichte und Zukunft.

STC Development: Weitsichtige Quartiersentwicklung mit AnspruchAm Kempelenpark steht beispielhaft für eine neue Qualität der Stadtentwicklung: Ein über Baufeldgrenzen hinweg gedachtes Quartier, das soziale Infrastruktur, umweltfreundliche Mobilität, Ökologie, ansprechende Grün- und Freiräume sowie Nutzungsvielfalt intelligent miteinander verknüpft und mit hohen Ansprüchen an Klimaresilienz und Lebensqualität umsetzt.Die STC Immobiliengruppe übernimmt neben der Entwicklung der freifinanzierten Baufelder auch die übergeordnete Projektsteuerung für das gesamte Quartier. So werden Synergien effizient genutzt, Nutzungskonflikte vermieden und ein stimmiges, zukunftsorientiertes Stadtgefüge geschaffen. Durch weitsichtige und vernetzte Planung entsteht ein urbaner Campus, der nicht nur architektonisch überzeugt, sondern vor allem den Menschen in den Mittelpunkt stellt: die künftigen Bewohner, Nutzern und Nachbarn.