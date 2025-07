Angesagte Modemarken ziehen neu ins Donau Zentrum

Bummeln, staunen, shoppen: Heuer finden sich weitere große Marken auf noch größeren Flächen im Westfield Donau Zentrum.

Das Westfield Donau Zentrum wächst - und wird mehr denn je zum Hotspot für Fashionistas. Nach dem Einzug von Stradivarius Anfang des Jahres haben nun auch Pull&Bear, New Yorker und Pepe Jeans ihre Zelte auf dem rund 133.000 Quadratmeter großen Areal aufgeschlagen. Damit ist das Donau Zentrum das einzige Shoppingcenter in ganz Österreich, das vier Marken der Inditex-Gruppe (Zara, Bershka, Stradivarius und Pull&Bear) unter einem Dach vereint. Und das ist noch nicht alles: Im Herbst feiert Pepe Jeans mit 130 Quadratmetern Geschäftsfläche seine Premiere als Full-Price-Store in Österreich, wie aus einem Bericht von leadersnet.at hervorgeht.

Das großzügige Mode-Paradies verteilt sich wie folgt: 1.500 Quadratmeter für New Yorker, 1.200 Quadratmeter für Pull&Bear und fast 500 Quadratmeter für Stradivarius - für reichlich Auswahl ist somit gesorgt. Mit über 260 Mietpartnern ist das Donau Zentrum längst mehr als nur ein Einkaufszentrum – es ist ein Lifestyle-Magnet für alle, die aktuelle Trends lieben.

"Mit dem größten Pull&Bear-Store des Landes, dem Österreich-Debüt von Stradivarius und einem österreichweit einzigartigen Konzept von New Yorker schaffen wir Shopping-Erlebnisse, die in Wien einzigartig sind. Für uns ist das ein klares Signal: Das Westfield Donau Zentrum überzeugt als Retail-Standort für Markteintritte und die Umsetzung völlig neuer Flagship-Konzepte – sowohl bei internationalen Labels als auch bei etablierten nationalen Playern", erklärt Katharina Zeiler, Director of Leasing Österreich und Deutschland bei Unibail-Rodamco-Westfield, gegenüber leadersnet.at.