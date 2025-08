Finale steht bevor: 80.000 Besucher beim Kultursommer Wien

Der Kultursommer Wien 2025 geht ins Finale. Bis zum 10. August warten noch tolle Acts und zwanglose Kulturmomente bei freiem Eintritt.

Das Open-Air-Festival blickt auf erfolgreiche Wochen zurück und lädt zum großen Abschluss ein. Bis zum 10. August warten tolle Acts und zwanglose Kulturmomente bei freiem Eintritt.

© Judith Stehlik

Bereits seit fünf Wochen bespielt der Kultursommer Wien Pop-up-Bühnen von donnerstags bis sonntags in verschiedenen Bezirken Wiens und präsentiert ein umfangreiches Kulturangebot. Mit künstlerischer Vielfalt aus den Bereichen Musik, Kabarett, Literatur, Tanz, Theater und Zeitgenössischem Zirkus von mehr als 2.000 Künstler geht es nun voller Vorfreude in die letzte Festivalwoche.

© Judith Stehlik

Trotz wechselhafter Wetterlage wird erneut mit insgesamt über 80.000 Besucher:innen gerechnet. Laut Umfragen ist der Kultursommer Wien für mehr als die Hälfte des Publikums schon zum sommerlichen Fixpunkt geworden, während etwa 40 Prozent zum ersten Mal das kostenlose Kulturprogramm nutzen.

Genre- und Themenvielfalt trifft auf nachhaltige Festivalorganisation

In vier Bezirken wechselten die Bühnen ihren Standort und konnten sich gelungen als Orte zwangloser Kulturerlebnisse in neuen Nachbarschaften etablieren. Mit zwei der Spielstätten wurden in diesem Jahr außerdem große Schritte in Richtung nachhaltiger Veranstaltungsorganisation gesetzt: Solarpanele ermöglichen den energieautarken Betrieb der Bühnen im Währinger Park und beim Nordwestbahnhof. Zur Auszeichnung mit dem ÖkoEventPLUS kommt dieses Jahr die Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens als weiterer Meilenstein für die umweltbewusste Festivalplanung hinzu.

© Judith Stehlik

"Der Kultursommer Wien bietet gratis Zugang zu Kultur für alle und begeistert mit einer vielfältigen Mischung aus Genres und Themen. Dabei entstehen neue kulturelle und gesellschaftliche Begegnungen, während das Festival schrittweise umweltfreundlicher wird" , erklären die Geschäftsführerinnen Caro Madl und Siglind Güttler.

© Judith Stehlik

Kultur-Highlights am letzten Festivalwochenende

Der Sommer ist noch nicht vorbei – und auch das Bühnenprogramm des Kultursommer Wien hält am letzten Festivalwochenende in diesem Jahr besondere Highlights bereit: Mit einem musikalischen Repertoire von Pop (Cordoba78, Das Trojanische Pferd, Das Schottische Prinzip) über Global-Sound (KUARE Salsa Band, Mamadou Diabate & Percussion Mania, Bailenga), Wienerlied (Veri & Die Luxuscombo) und Rap (vini baby, Schwesta Ebra) bis hin zu Jazz (Peter Kern, Kingsize Deluxe) und Klassik (Anna Leyerer, Klangtreff) kommen Konzertbesucher voll auf ihre Kosten.

© Judith Stehlik

Auch gesellschaftspolitische Themen werden auf den Bühnen behandelt, wie etwa in der Politsatire "Hoamatlond, Hoamatlond" von Der Kuseng oder im feministischen Theaterstück "Alltagsrebellinnen" der Brutpfleger. Die diesjährige Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl ist Teil der kollektiven Lesung "Faschiertes 3.0" im Stadtpark Atzgersdorf. In "shining rose" von maria mercedes ziehen sich Flüchtigkeit und Vergänglichkeit als tragende Elemente durch die Performance.

Kinderprogramm, Mitmachformate & Jazz Brunch

Auch in der sechsten Woche gibt es am Vormittag an ausgewählten Bühnen buntes Kinderprogramm – zusätzlich macht das Kinderfest diesen Samstag, 9. August, mit tollen Mitmachstationen im Hyblerpark Halt. Kreative Workshops, spannende Formate und Gelegenheiten zum Austausch ermöglicht außerdem das partizipative Programm von Kultursommer Plus. Die demokratiestärkenden Mitmachformate schaffen Begegnungsräume, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – ein Anliegen, das auch von der Fördergeberin Stadt Wien und der Hauptsponsorin PORR AG aktiv unterstützt wird.

© Judith Stehlik

Für alle, die noch etwas länger Festivalstimmung erleben wollen, veranstaltet der Kultursommer Wien den Jazz Brunch bis 31. August jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr in Kooperation mit dem Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz.