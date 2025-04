× Frisch getankt: Die Ottakringer Tankbiertage sind zurück!

Vom 30. April bis 3. Mai lädt die Ottakringer Brauerei zur zweiten Runde zu den zapffrischen Ottakringer Tankbiertagen im Outdoorbereich der „Brauerei der Herzen“ mitten in Ottakring.

Vom Tank direkt ins Glas - und wie immer gilt: unfiltriert, unpasteurisiert und unvergleichlich frisch. So schmeckt Bier, wie’s direkt aus der Brauerei kommt.

An vier Tagen wird Bier nicht einfach ausgeschenkt – es wird zelebriert! Direkt aus dem Tank fließen das Ottakringer Helle und das Gold Fassl Spezial in die Gläser der Gäste. Dazu gibt’s über 20 weitere Biersorten aus der Ottakringer Biervielfalt. Ob klassisch oder kreativ, hopfig oder herb – hier findet jede und jeder sein Lieblingsbier.

„Wir lieben Bier. Und wir lieben es, es mit den Menschen zu teilen, die genauso leidenschaftlich genießen, wie wir brauen. Die Tankbiertage sind unser Weg, genau das erlebbar zu machen – frisch gezapft, ungefiltert und mitten im Herzen unserer Brauerei. Wer wissen will, wie echtes Brauhandwerk schmeckt, ist hier goldrichtig“, so Markus Raunig, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.

© Ottakringer Brauerei ×

Bier, Beats & BBQ

Neben dem Bier sorgen kulinarische Highlights von I Eat Vienna und BBQ von Fire Catering für die passende Verpflegung. Dazu gibt’s feinste Livemusik – unter anderem mit den Blechsalat-Bläsern – und die kleinen Besucher können sich über das Kasperl-Theater von Die Kasperlkiste (1. & 3. Mai, jeweils um 14 & 16 Uhr) und eine Hüpfburg, die ordentlich wackelt, freuen. Wer noch tiefer ins Bieruniversum eintauchen möchte, kann eine Brauereiführung buchen – ganz einfach auf bier.at.

Die Öffnungszeiten im Überblick:• Mittwoch, 30. April: 16 bis 23 Uhr• Donnerstag, 1. Mai: 11 bis 23 Uhr• Freitag, 2. Mai: 16 bis 23 Uhr• Samstag, 3. Mai: 11 bis 24 UhrSpecial Highlight am Samstag: 10 Jahre BEERPONG AUSTRIA! Parallel zu den Tankbiertagen findet am 3. Mai in der Alten Technik das große Jubiläumsturnier von BEERPONG AUSTRIA statt. Partytickets gibt’s direkt vor Ort.