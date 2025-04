× Im SALT&honey wird der Brunch täglich zelebriert

Frühstücksliebhaber mit Fernweh können im SALT&honey in Wien 1 einen neuen Brunch erleben – mediterrane Aromen treffen auf portugiesische Gastfreundschaft.

© House of Ble ×

Das Restaurant SALT&honey im Hotel House of Ble am Wiener Getreidemarkt hebt Brunch auf ein neues Level – mit mediterranen Einflüssen, portugiesischem Flair und kreativen Gerichten aus aller Welt. Die Gäste erwartet von Montag bis Freitag von 9 bis 14.30 Uhr sowie Samstag, Sonntag und am Feiertag von 9 bis 16 Uhr eine raffinierte Auswahl an Speisen, wie luftige Brioche über Truffle&Cheese Delight, Green Shakshuka oder Croque Madame Élégance, duftende Kuchen bis hin zu kunstvoll angerichteten Bowls – Brunch ist hier eine Entdeckungsreise für Genießer.

Toast neu interpretiert © House of Ble ×

Süße Köstlichkeiten wie goldbraunes Pasteis de Nata, Lazy Wareniki oder samtiges Porridge mit karamellisierten Früchten runden das Erlebnis ab. „Brunch bedeutet für uns mehr als nur Essen. Es ist ein Moment der Geselligkeit, des bewussten Genießens und der Freude an neuen Geschmackserlebnissen“, erklärt Rosa da Silva, verantwortlich für die Hotel Brand House of Ble, das Design und die Kreation des Restaurants und Hotels.

Klassisches Lachs-Benedict © House of Ble ×

Und das Besondere an dem Brunch ist, dass das Küchenteam jede Woche für eine neue kulinarische Überraschung sorgt.

Ein Ambiente, das den Brunch perfekt machtDoch das Restaurant begeistert nicht nur mit seiner Küche, sondern auch mit einem Ambiente, das Wärme und Stil vereint. Luxus, Leisure und Licht vereinen sich in einem Raum, der Eleganz und Wohlgefühl ausstrahlt. Die Mischung aus modernen Elementen und mediterraner Gemütlichkeit schafft eine Atmosphäre, die Gäste einlädt, den Moment in vollen Zügen zu genießen. saltandhoney.at/de