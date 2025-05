Kino am Dach: Film-Vergnügen unter freiem Himmel

Am Sonntag startet die Freiluftkino-Saison in Wien, wenn am Dach der Hauptbücherei wieder Leinwanderlebnisse der Extraklasse geboten werden.

Am morgigen Sonntag beginnt in Wien die heiß ersehnte Freiluftkinosaison. Den Auftakt markiert wie eh und je das "Kino am Dach" auf der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. Besucher dürfen sich täglich auf spannende sowie lustige, auf jeden Fall aber qualitativ hochwertige Filmvorführungen freuen.

© Kino am Dach ×

Doch bevor es richtig losgeht, gibt es am Samstag ein erstes Warm-up mit dem Film "Girls & Gods". Die offizielle Eröffnung erfolgt dann am 1. Juni um 21.00 Uhr mit der autobiografischen Dokumentation "Noch lange keine Lipizzaner" der Regisseurin Olga Kosanović. In dem Film geht es um Zugehörigkeit und die Herausforderungen des österreichischen Einbürgerungssystems. Im Anschluss an die Vorführung erwartet das Publikum ein Gespräch mit der Regisseurin sowie eine Eröffnungsparty.

© Kino am Dach

Das "Kino am Dach" feiert übrigens sein 22-jähriges Bestehen und ist mit seiner Lage auf dem Dach der Wiener Hauptbücherei das höchstgelegene Open-Air-Kino der Stadt. In der diesjährigen Saison dreht sich alles um das Thema "Love Stories". Bis zum 13. September gibt es ein buntes Angebot an nationalen wie internationalen Filmen, die für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Der reguläre Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigte Tickets sind für 11 Euro erhältlich. Wer nicht online reserviert hat, kann ab 30 Minuten vor Beginn noch Tickets an der Abendkasse erwerben.