Kunsthalle Wien Preis 2025 für Jonida Laçi und Luīze Nežberte

Die Auszeichnung beinhaltet neben jeweils 3.000 Euro Dotation auch eine Ausstellungsbeteiligung.

Jonida Laçi und Luīze Nežberte erhalten den Kunsthalle Wien Preis 2025. Die Auszeichnung, die sich an Absolventinnen und Absolventen der Akademie der bildenden Künste und der Universität für angewandte Kunst richtet, umfasst neben einem Preisgeld von jeweils 3.000 Euro auch eine Ausstellungsteilnahme sowie eine Publikation. Die Jury wählte die Gewinner aus über 100 eingereichten Projekten aus, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Mit dem Preis sollen junge Künstlerinnen und Künstler, die in Wien leben und arbeiten, gefördert werden. Jonida Laçi studierte an der Akademie der bildenden Künste Wien. Die nunmehrige Auszeichnung heimst sie für ihre Installation "Ajar" (2025) ein, in der sie Videoprojektionen, Skulpturen und ein Ready-made verwebt, heißt es. Co-Preisträgerin Luīze Nežberte ist Absolventin der Universität für Angewandte Kunst.

Ihr Projekt "We could listen much longer, but it is late by now" (2025) überzeugte die Jury mit ihrer "raumgreifenden Installation, die aus ihrer Auseinandersetzung mit gefundenen Objekten und historischen Formen entstand". Die Arbeiten der beiden Preisträgerinnen ab November in der Kunsthalle Wien zu sehen sein.