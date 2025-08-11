Live & gratis: WUK-Platzkonzerte beim Alsergrunder Kultursommer

Zwölf Open-Air-Konzerte (von 12. bis 29. August) bei freiem Eintritt erwarten die Besucher im begrünten WUK-Hof bis Ende August. Barrierearm mit diversem Programm für ein diverses Publikum, gemixt aus unterschiedlichen Musikstilen, musikalischen und kulturellen Backgrounds und Ausdrucksformen.

Sie sind wieder da, die Platzkonzerte im WUK! Eröffnet wird die Serie von zwölf Gratis-Konzerten am Dienstag von SCHAPKA und ihrem unkonventionellen Performance-Punk-Rumpelpop, der macht, was er will. Es folgen kompromissloser Soul Riot von CHRISTL, radikale Krach-Art von KMT und delikater Tender Dark Wave Techno von LAN REX. Very Grumpy Party Punks pogen zu Pianoklängen, Anarcho-Glitter liegt in der Luft. Während GEBENEDEIT die lithurgische Klinge wetzen, erklingt von fern illustres Geheule aus den rosa Lungen der Tiefsee aka JOPA DIE SEHR GUTE BAND. Und überhaupt addiert sich das Programm aus musikalischen Raritäten der Sonderklasse zu einem akustischen Feuerwerk, das die Ohrmuscheln so richtig poliert.

Schapka (Free-Jazz Pop Punk). © Fabian Kasper

Kuratiert wird das Programm vom Veranstaltungskollektiv BRUTTO aka Rania Moslam, Lisa Kortschak und Gregor Mahnert, das bisher unter anderem im brut Theater Eventreihen auf die Bühne gebracht hat - immer mit dem Ziel, unterschiedliche künstlerische Formate, Zugänge und Arbeitsweisen einander gegenüber zu stellten, miteinander zu konfrontierten und aneinander auszuprobieren. Nicht im Sinne eines beliebigen "Anything goes", sondern als gewagtes Zusammendenken scheinbarer und tatsächlicher Gegensätze. Die Kuratur erfolgt heuer als "Teil des linken Musiker*innenratnetzwerks" und denkt die Platzkonzerte als sommerlichen Treffpunkt für Musikinteressierte sowie als Ort für Austausch, Inspiration und solidarisches Kräfte-Vereinen.

August-Programm

Diese zwölf feinen Open-Air-Konzerte erwarten die Besucher im begrünten WUK-Hof bis Ende August:

12.8. Schapka (Free-Jazz Pop Punk)

13.8. Didi Kern & Philipp Quehenberger (Radical Avant Pop)

14.8. KMT (Electronic Riot Noise)

15.8. CHRISTL (Soul Riot)

19.8. Kasho Chualan (Performative Piano)

20.8. NENDA (Electronic Rap)

21.8. F.E.I.D.L. (Very Grumpy Party Punk)

22.8. Lan Rex (Tender Dark Wave Techno)

26.8. Mekongg (Far-Out Noise Rock)

27.8. Willi Landl & Michael Hornek (Anarchic Glitter Chanson)

28.8. gebenedeit (Liturgical Hard Core)

29.8. Jopa die sehr gute Band (Sehr gute Band)

Barrierefrei begehbar, ohne Konsumzwang und bei freiem Eintritt - bei Schlechtwetter im Foyer.