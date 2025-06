Neueröffnung in Huma Eleven: Higgins bringt Smart-Shopping nach Wien

Ab Ende August wird Smart Shopping neu definiert: Higgins eröffnet seinen ersten Store in Österreich – und zwar im Einkaufscenter Huma Eleven in Wien Simmering. Auf 500 m² warten Top-Marken, trendige Mode und ein einzigartiges Einkaufserlebnis.

Mit Higgins startet im Sommer ein innovatives Store-Konzept, das Fashion, Lifestyle und erschwingliche Markenmode auf smarte Weise vereint. Der neue Shop im „Mit der Premiere von HIGGINS beweist das HUMA ELEVEN einmal mehr, dass es als Trendsetter ganz vorne mit dabei ist. Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden ein weiteres Highlight und ganz neues Shopping-Erlebnis bieten zu können“, so Center-Managerin Sabine Dreschkay. Wien ist nicht nur der erste seiner Art in Österreich, sondern auch ein echter Place-to-be für modebewusste Schnäppchenjäger.

Top-Marken und stylische Vielfalt für die ganze FamilieDas Sortiment bei HIGGINS bietet trendige Streetwear, Sneaker, Accessoires und Lifestyle-Produkte für alle Generationen – von Kindern bis zu Erwachsenen. Mit dabei sind starke Labels wie Puma, Under Armour, Levi's, JDY, Jack & Jones, name it, Hummel, Crocs, New Era, Bruno Banani, Sergio Tacchini und die exklusive Eigenmarke Higgins.Ob Familienausflug oder gezielte Fashion-Mission – Higgins bietet ein modernes Einkaufserlebnis mit Top-Service, Markenvielfalt und attraktiven Preisen. Die große Eröffnung ist für Ende August 2025 geplant – rechtzeitig zum Start in den Mode-Herbst.