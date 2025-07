›OH DEER!‹ Wohnen mit Wow-Faktor in Hirschstetten

Grün, modern und ganz nah am Wasser: Im 22. Bezirk entsteht ein Neubauprojekt, das für Aufsehen sorgt. Unter dem charmanten Namen „OH DEER“ wird in der Hirschstettner Straße 78 ein Wohntraum Realität.

IMMOcontract baut zwischen zwischen den malerischen Blumengärten Hirschstetten und dem idyllischen Hirschstettner Aupark. eine neue Wohlfühloase.

Vom City-Trubel direkt ins Grüne

Wem die Großstadt zu laut und das Land zu still ist, der findet hier genau die richtige Mischung: Nur wenige Gehminuten entfernt liegen blühende Gärten, Spazierwege und Grünflächen – und doch ist man mit der S80, R81 und mehreren Buslinien bestens an den Rest der Stadt angebunden. Die Erzherzog-Karl-Straße bringt Sie außerdem flott zu Shopping, Schulen oder zur Arbeit. Ob Freizeit oder Alltag – hier wohnt man einfach ideal.

Neubauprojekt „Oh Deer“ – vom City-Trubel direkt ins Grüne. © IMMOcontract

20 Wohnungen. Unzählige Möglichkeiten

Ob Single-Apartment, Pärchennest oder Familienresidenz: In diesem Projekt ist für alle etwas dabei. Die 20 Eigentumswohnungen bieten 1 bis 4 Zimmer auf 32 bis 112 m² – jede davon mit eigener Außenfläche: Balkon, Eigengarten oder Dachterrasse inklusive! So wird der Wohnraum zur Wohlfühloase unter freiem Himmel.

Ausstattung, die begeistert

Die Wohnqualität ist ebenso beeindruckend wie die Lage. Gebaut wird in solider Ziegelmassivbauweise, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. Dazu kommen:

• Eichenparkett & Fußbodenheizung

• Feinsteinzeug in Bad und WC

• Elektrische Außenbeschattung & Klimavorbereitung

• Sicherheits-Wohnungstüren (WK3)

• Barrierefreier Zugang & Aufzug

• Kellerabteile, Fahrrad- & Kinderwagenräume

Auch an morgen wurde gedacht: Die Tiefgarage ist mit Leerverrohrung für E-Ladestationen ausgestattet – nachhaltig und zukunftssicher.

Fertigstellung Sommer 2025 – jetzt vormerken!Die Fertigstellung ist noch für Sommer 2025 geplant, doch die Nachfrage ist jetzt schon hoch. Kein Wunder, denn wer will nicht grün, ruhig und doch zentral wohnen, mit allem Komfort und ohne Maklerprovision? OH DEER – hier wird modernes Wohnen zum Lebensgefühl. Wer sich rechtzeitig eine der begehrten Wohnungen sichern will, sollte nicht lange zögern.Und das Beste: Der Kaufpreis startet für 32 m2 bei 179.000 Euro, der Stellplatz in der Tiefgarage kostet 30.000 Euro. Die Übergabe erfolgt provisionsfrei für Käuferinnen und Käufer – ein echtes Plus!Info: Michele Ancona, Tel. 0664/600 08 853; M.Ancona@IMMOcontract.at, www.IMMOcontract.at