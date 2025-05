Oldtimer im Rampenlicht: Rallye-Start beim Q19 in Wien Döbling

Am Samstag, 24. Mai wird es wieder nostalgisch vor dem Q19 Einkaufsquartier in Döbling: Die 28. Vienna Höhenstraße Classic, eine der traditionsreichsten Oldtimer-Rallyes Österreichs, startet direkt am Vorplatz des Centers.

Vom seltenen Vorkriegsmodell bis zum Klassiker der 60er-Jahre: Auch heuer können sich Auto-Fans auf rund 50 stilvoll in Szene gesetzte Fahrzeuge freuen, die ab 9 Uhr nacheinander vor dem Q19 vorfahren, kurz präsentiert werden und dann auf die Strecke starten – eine ideale Gelegenheit, die Oldtimer in Bewegung und dennoch aus nächster Nähe zu erleben.

Startschuss in Döbling – ein Fixpunkt für Oldtimer-Fans

Die Vienna Höhenstraße Classic ist für uns im Q19 EINKAUFSQUARTIER DÖBLING ein echtes Highlight im Jahreskalender. Seit vielen Jahren starten die Fahrzeuge bei uns – und bringen damit nicht nur Motorsportbegeisterte, sondern auch Familien, Nachbarinnen und Nachbarn sowie viele Schaulustige zusammen. Es freut uns sehr, dass wir als Stadtteilzentrum inmitten von Döbling diese besondere Veranstaltung auch heuer wieder begleiten dürfen“, so Q19 Center-Manager Gernot Jung.

Bereits in den Tagen vor dem Event wird ein ausgewählter Oldtimer, der Lancia Delta HF Integrale BJ 1987, im Erdgeschoss des Q19 ausgestellt – als Blickfang und stimmungsvoller Vorgeschmack auf das Event. Neues Ziel in Krems – das Q19 bleibt der StartpunktSeit Bestehen des Q19 Einkaufsquartier Döbling ist das Center offizieller Startpunkt der Höhenstraße Classic – ein Zeichen für die langjährige Partnerschaft mit dem Veranstalter, dem Österreichischen Motor-Veteranen-Club (ÖMVC). Neu ist in diesem Jahr der Zielort: Statt wie bisher nach Wien zurückzukehren, endet die Rallye erstmals im Q19 Schwester-Shopping-Center Mariandl in Krems, das als neues Etappenziel gewonnen werden konnte.