Schönbrunnerbad startet am 26. April die Saison

Mit dem herannahenden Sommer rückt auch die Saisoneröffnung im Schönbrunnerbad in greifbare Nähe.

Der 1. Mai gilt hierzulande nicht nur als der Tag der Arbeit, in der Bundeshauptstadt ist er auch traditionell der Startschuss in die Badesaison. Wem die Wartezeit bis dahin allerdings zu lange ist, kann im Herzen der Stadt schon vorher den Sommer einläuten. Das Schönbrunnerbad öffnet nämlich schon am Samstag, den 26. April, seine Pforten.

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

Während der Online-Kartenvorverkauf bereits begonnen hat, folgt am kommenden Mittwoch der reguläre Kartenvorverkauf vor Ort. Bis einschließlich Sonntag können an den Kassen des Bads zwischen 14 und 16 Uhr die heiß begehrten Tickets erworben werden. Kabinen und Dauerkästchen können ebenso wieder zu den Vorverkaufszeiten vor Ort bezogen werden, zudem gibt es für Besitzer einer Chipkarte aus dem Vorjahr die Möglichkeit, diese zur Wiederaufladung mitzubringen.

Sportliche Highlights

Als absolutes Highlight des Schönbrunnerbads gilt das 50 Meter lange Sportbecken aus Edelstahl, das mit seinen 8 Bahnen olympische Ausmaße hat. Achtung: Zumindest eine Sportbahn ist immer für sportlich orientierte Schwimmer abgesperrt.

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

Zudem steht der Beachvolleyball-Platz allen Sportbegeisterten bis 16 Uhr zur freien Benutzung zur Verfügung. Danach kostet die Stunde 8 Euro und ist im Vorhinein an der Rezeption im Fitness- und Wellnessbereich zu bezahlen.

Wellness und Kulinarik

Apropos Wellness: Den "schönsten Fitnessbereich des Sommers" bietet der kleine, aber feine Wellnessbereich, wo modernste Fitnessgeräte förmlich zum Trainieren einladen. Danach kann man umso mehr den Wellnessbereich mit Sonnenterrasse und Indoor- sowie Outdoor- Ruhebereich genießen - inmitten der Parklandschaft des Schönbrunner Schlossparks.

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

Mit dem Einzug des Luv Beachclubs in das Schönbrunnerbad bricht überdies eine neue Ära in der österreichischen Bädergastronomie an. Unter dem Motto "Greek Glam meets Schönbrunn" setzen Lukas und sein Team auf authentischen Beachclubflair, wie man ihn sonst nur von den hippen Hotspots in Mykonos oder Ibiza her kennt.

© Facebook/Schönbrunnerbad ×

Internationale Küche, das Captains Buffet und die süße Bikini Bar runden das kulinarische Angebot ab und machen den Tag im "Luv Beachclub Schönbrunn" perfekt. Für Gäste, die länger verweilen und sich kulinarisch verwöhnen lassen wollen, gibt es ab heuer sogar Daybeds, wo man den Tag in vollen Zügen so richtig entspannen kann.

Reguläre Preise

Einzelzutritt Tag € 19,-

Einzelzutritt Nachmittag ­ab 13.30 Uhr € 16,-

Einzelzutritt Abend ab 17 Uhr € 11,-

Aufpreis für Fitness & ­Wellness p. Tag € 15,-

Saisonkarte € 315,-

Kabine € 245,-

Saisonkästchen € 80,-

Chipkarte € 4,-

Kaution für Schlüssel € 40,-

Ermäßigte Preise

Für Schüler ab 7 Jahren, Jugendliche bis 18 Jahre und Studenten bis 28 Jahre (mit gültigem Ausweis) gilt:

Einzelzutritt Tag € 15,-

Einzelzutritt Nachmittag ab 13.30 Uhr € 12,-

Einzelzutritt Abend ab 17 Uhr € 9,-

Aufpreis für Fitness & Wellness p. Tag (ab 16 J.) € 15,-

Saisonkarte € 220,-

Für Kinder von einem 1 Jahr bis 6 Jahren gilt:

Einzelzutritt Tag € 6,-

Einzelzutritt Nachmittag ab 13.30 Uhr € 4,50,-

Einzelzutritt Abend ab 17 Uhr € 3,-

Saisonkarte € 70,-

Kombikarte (inkl. Fitness & Wellness)

Regulär:

Tageskarte € 34,-

Monatskarte € 190,-

3-Monatskarte € 490,-

Saisonkarte € 555,-

Ermäßigt (Schüler ab 16 Jahren und Studenten bis 28 Jahre):

Tageskarte € 30,-

Monatskarte € 150,-

3-Monatskarte € 405,-

Saisonkarte € 488,-

Öffnungszeiten

Wichtig: Der letzte Einlass erfolgt jeweils 1 Stunde vor Betriebsende.

April, Mai: 8:30 – 19 Uhr

Juni, Juli bis 15. August: 8:30 – 21 Uhr / bei Schlechtwetter bis 20 Uhr

16.-31. August: 8:30 – 20 Uhr

Ab 1. September: 8:30 – 19 Uhr

Badeschluss ist jeweils 30 Minuten vor Betriebsende. Wetterbedingt kann es zu einer kurzfristigen Änderung des Badeschlusses kommen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.