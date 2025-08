"Still-Stand" am Heldenplatz: Mütter machen mobil

Am 7. August wird am Wiener Heldenplatz ein Zeichen für stillende Frauen gesetzt.

Am kommenden Donnerstag verwandelt sich der Wiener Heldenplatz in eine große Bühne für stillende Mütter. Im Rahmen der "Weltstillwoche" wird dort eine Aktion der besonderen Art veranstaltet: Frauen bleiben für exakt zwei Minuten still stehen – und stillen. Der Hintergrund: Noch immer sehen sich viele Mütter mit negativen Reaktionen konfrontiert, wenn sie ihr Baby in der Öffentlichkeit füttern.

Die Aktion startet um 15 Uhr. Mitorganisiert wird der "Still-Stand" vom Hebammenzentrum Wien und dem Babyausstatter MAM. Auch Expertinnen wie Hebamme Kyra Caruso und Psychologin Sanja Prochazka-Piplica sowie betroffene Mütter sind vor Ort und stehen für Interviews zur Verfügung.

Die Aktion soll wachrütteln und für breitere Akzeptanz sorgen. Denn laut Still-Umfragen von MAM Baby fühlen sich 67 Prozent der stillenden Frauen in der Öffentlichkeit unwohl. Viele berichten von Beschämung, sogar von verbalen Übergriffen ist die Rede. Besonders besorgniserregend: Rund 20 Prozent der Befragten empfinden öffentliches Stillen als "unappetitlich" oder "unhygienisch".