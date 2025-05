Twin City Liner meldet neuen Passagier-Rekord

Der Twin City Liner kann sich über einen neuen Rekord freuen: Letzten Freitag wurde mit 1.270 Fahrgästen ein neuer Tagesrekord verzeichnet.

Der 2. Mai ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Zu dieser Zeit sind nämlich unglaubliche 1.270 Menschen mit dem Schnellkatamaran "Twin City Liner" nach Bratislava bzw. Wien gefahren. Das ist das beste Tagesergebnis seit seinem Start im Jahr 2006.

"Weit über zwei Millionen Passagier*innen waren seit dem Start des Erfolgsprojekts im Jahr 2006 bereits mit dem Twin City Liner auf der Donau unterwegs. Im Jahr 2024 durften wir 165.000 Gäste an Bord begrüßen und letzten Freitag haben wir mit 1.270 Passagier*innen einen neuen Tagesrekord aufgestellt, das entspricht einer Auslastung von knapp 97 Prozent", zeigt sich Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding, erfreut.

Stammstrecke Wien-Bratislava

Mehrmals täglich pendelt der Twin City Liner auf seiner Stammstrecke von der Schiffsstation City am Schwedenplatz direkt in die Altstadt von Bratislava. Der Schnellkatamaran bietet während der Saison zahlreiche Vergünstigungen für Reisende. Schiffseignerin und Betreiberin des Twin City Liner ist die Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

"Wir sind sehr stolz auf diesen neuerlichen Rekord. 1.270 begeisterte Passagier*innen an einem einzigen Tag zeigen einmal mehr, wie sehr sich der Twin City Liner zu einem Tourismusmagnet entwickelt hat. Der Twin City Liner ist weit mehr als eine Verkehrsverbindung zwischen zwei Hauptstädten, er hat neue Maßstäbe in der Binnenschifffahrt gesetzt", erklärt Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Twin City Liner Aktionen 2025

Mit dem Super Dienstag, dem Lehrlings-Special, der Schulaktion oder den Familienwochen kann man in diesem Jahr wieder zu besonders günstigen Konditionen an Bord des Twin City Liners reisen. Super Dienstag und Lehrlings-Special: 50 Prozent Ermäßigung Jeden Dienstag erhalten Senioren (ab 60 Jahren), Studierende, Präsenzdiener und Zivildiener 50 Prozent Ermäßigung (gilt nicht für Buchungen in der Captain's Lounge). Auch Lehrlinge mit dem "Lehrlings -Special" und Menschen mit Behinderung (Ausweis erforderlich) fahren während der gesamten Saison zum halben Preis.

Im Rahmen der Schulaktion erhalten Schulgruppen ab 15 Schülern für alle Fahrten unter der Woche 50 Prozent Ermäßigung auf den Vollpreis, zwei Begleitpersonen reisen kostenlos. Weiters finden am Twin City Liner vom 7. bis 13. Juli und vom 27. Oktober bis 2. November Familienwochen statt, in welchen zwei Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos mitfahren.

Das Red Ticket ermöglicht eine Reise mit dem Schnellkatamaran zum Preis von nur 25 Euro pro Strecke. So günstig war eine Fahrt mit dem modernsten und zugleich schnellsten Schiff auf der Donau noch nie. Eine rasche Buchung wird empfohlen, da die begehrten Tickets streng limitiert sind. Achtung: Ermäßigungen sind nicht miteinander kombinierbar und gelten exklusive Hafentaxen und sonstiger Zuschläge.

Tickets und Buchung

Der Twin City Liner fährt täglich um 8.30 Uhr, 12.30 Uhr und 16.30 Uhr von der Schiffstation Wien City am Schwedenplatz nach Bratislava. Rückfahrten von Bratislava nach Wien werden jeweils um 10.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18.30 Uhr angeboten. Tickets für den Twin City Liner können online unter https://www.twincityliner.com/de oder telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 gebucht werden.