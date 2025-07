Westfield Donau Zentrum erweitert Fashion-Angebot mit neuen Top-Marken

Vier Trendmarken unter einem Dach: Mit Stradivarius, Pull&Bear, New Yorker und Pepe Jeans erhält Wiens größtes Einkaufszentrum hochkarätigen Zuwachs. Auch im Bereich Lifestyle, Reise und Gourmet gibt es spannende Neueröffnungen.

Mit dem Einzug von Stradivarius feiert das Westfield Donau Zentrum ein österreichweites Novum: Als einziges Shopping-Center des Landes vereint es nun gleich vier Marken der Inditex-Gruppe – neben dem neuen Stradivarius sind auch Pull&Bear, Bershka und der größte Zara Österreichs vertreten.

Stradivarius eröffnet auf knapp 500 Quadratmetern und bringt eine breite Auswahl an trendiger Damenmode und Accessoires nach Wien. Der Store ist Teil eines umfassenden Fashion-Upgrades, das das Donau Zentrum als führende Shopping-Destination weiter positioniert.

Pull &Bear eröffnete den größten Store Österreichs im Westfield Donau Zentrum © Westfield Donau Zentrum

Größter Pull&Bear Österreichs & neues Store-Konzept von New Yorker

Bereits eröffnet ist der größte Pull&Bear Store des Landes: Auf über 1200 Quadratmetern beeindruckt die Filiale nicht nur mit ihrem Sortiment, sondern auch mit einer markanten Shopfront – rund 20 Meter breit und über sieben Meter hoch.

Parallel arbeitet New Yorker an einem völlig neuen Store-Konzept, das auf zwei Ebenen und insgesamt 1500 Quadratmetern ein bislang in Österreich einzigartiges Einkaufserlebnis schaffen wird. Besonders auffällig: Die mehr als 30 Meter lange Storefront, die das neue Flaggschiff visuell prägt.

Im Herbst folgt dann ein weiteres Highlight: Pepe Jeans eröffnet im Oktober 2025 seinen ersten Full-Price-Store in Österreich auf rund 130 Quadratmetern.

Ein Shop für die Süßigkeit Lakritze © Westfield Donau Zentrum

Neue Impulse im Center: Von Haribo bis Lakrids by Bülow

Nicht nur im Fashion-Bereich baut das Westfield Donau Zentrum aus: Auch das übrige Markenportfolio wurde zuletzt kräftig erweitert. Zu den jüngsten Neueröffnungen zählen:

Haribo zählt zu den mehr als 260 Mietpartnern. © Westfield Donau Zentrum

• Haribo: Mit dem ersten Full-Price-Store Österreichs begeistert der Kult-Süßwarenhersteller seit April mit einer riesigen Auswahl an Fruchtgummi, Lakritze und Marshmallows.

• Lakrids by Bülow: Die dänische Gourmetmarke bietet Schokoladen-Lakritze in verschiedenen Sorten und feierte damit ihren Österreich-Markteintritt.

Kofferspezialist Samsonite mit neuem Shop im Westfield Donau Zentrum © Westfield Donau Zentrum

• Samsonite: Auf 150 Quadratmetern bietet die weltbekannte Marke ein umfangreiches Sortiment an hochwertigem Reisegepäck.

• Yoyoso: Der neue Lifestyle-Store führt trendige Produkte für Alltag, Haushalt, Beauty und mehr – international bekannt und erstmals im Donau Zentrum vertreten.

• Mass Shoes: Der neue Schuhhändler ergänzt das Sortiment für modebewusste Kunden.

• Jack&Jones und ONLY: Beide Marken haben ihre Stores vergrößert und präsentieren sich im neuesten Store-Design.

• Only&Sons: Die Marke aus dem Hause Bestseller eröffnet im Oktober eine neue Filiale im Center.

Westfield Donau ZentrumMit 262 Shops, einer verpachtbaren Fläche von 133.000 Quadratmetern und 19 Millionen Besucherinnen und Besuchern jährlich ist das Westfield Donau Zentrum die größte Shoppingmall der Stadt. Highlights wie das Cineplexx mit IMAX®-Technologie und das Gastronomie-Angebot „The Kitchen“ mit 20 Restaurants sorgen für ein umfassendes Entertainment-Erlebnis.Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie „Better Places 2030“ setzt das Center zudem laufend neue Projekte in Umwelt und Soziales um – von Photovoltaikanlagen bis hin zum Sozialmarkt mit dem Samariterbund.