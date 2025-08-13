Wiener Bürgermeister ehrte Peter Weck zum 95. Geburtstag

Die Ehrengabe der Stadt Wien durch Bürgermeister Michael Ludwig gab es für das außergewöhnliche Künstlerleben von Theater- und Filmlegende Peter Weck.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat am Dienstag dem österreichischen Schauspieler, Regisseur und Theaterintendanten Prof. Peter Weck anlässlich seines 95. Geburtstags eine besondere Ehrengabe der Stadt Wien überreicht. Bei der Feier im Restaurant Plachutta, in der Wollzeile würdigte Ludwig das außergewöhnliche Lebenswerk des Jubilars Peter Weck, der Theater, Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum über Jahrzehnte geprägt hat.

"Peter Weck hat Generationen von Zuschauern für Qualität sensibilisiert und gezeigt, dass Unterhaltung und künstlerischer Anspruch keine Gegensätze sind", betonte Bürgermeister Ludwig in seiner Laudatio. "Als Förderer von Talenten, Teamleiter und visionärer Intendant hat er Wien nachhaltig auf der kulturellen Landkarte Europas positioniert."

Der Wiener Bürgermeister würdigte besonders Wecks Verdienste um Wien: "Er hat unsere Stadt mit Weitblick und Mut auf die Musical-Landkarte Europas gesetzt und damit einen unschätzbaren Beitrag zur Wiener Kulturlandschaft geleistet." Ludwig schloss die Laudatio mit den Worten: "Danke für die Maßstäbe, die bleiben: Professionalität, Neugier, Menschlichkeit – die schönsten Traditionen, weil sie Zukunft ermöglichen."