Yogic Rave: Namasté zu Techno Beats an der Neuen Donau

Am Mittwoch, den 9. Juli, ist es wieder so weit: Lina und Judy laden zum Retreat an der Neuen Donau ein, wo Yoga auf Rave trifft.

Einatmen, ausatmen, abtanzen! Der "Yogic Rave" an der Neuen Donau ist kein gewöhnlicher Yoga-Kurs, sondern eine Mischung aus dynamischem Vinyasa-Flow, elektronischen Klängen und Festival-Feeling. Dabei kombinieren die Wiener Yogalehrerinnen Lina und Judy achtsame Bewegung mit treibenden Beats, um so einen Ort zu schaffen, an dem Körper und Seele gemeinsam tanzen. Auch am kommenden Mittwoch heißt es wieder: loslassen, durchatmen, neue Energie tanken – mitten in Wien unter freiem Himmel. © Yogic Hive Los geht’s mit einer 60-minütigen Yoga-Einheit im Duo-Unterricht, der von einem Live-DJ begleitet wird. Er sorgt dafür, dass die Musik perfekt auf die Bewegungen der Teilnehmenden abgestimmt ist. Während des Flows sorgen die Lehrerinnen mit gezielten Hands-On-Assists für den Feinschliff. Danach ist der Abend aber noch lange nicht vorbei: Wer will, kann zur Musik weiterchillen, barfuß tanzen oder sich in die nahegelegene Neue Donau zur Abkühlung schmeißen. Übrigens: Eine alkoholfreie Erfrischung ist im Retreat-Ticket bereits inkludiert. © Yogic Hive Neben Sound und Bewegung gibt es aber noch mehr Goodies: Während eine Glitzerbar für Festival-Vibes sorgt, verleiht das eigens abgestimmte Lichtkonzept dem Event einen besonderen Zauber. Der Yogic Rave findet alle zwei Monate indoor oder outdoor statt. Tickets und Infos finden sich auf der Website https://yogic-hive.at . Achtung: Auch Buchungen für Firmenfeiern oder Geburtstage sind möglich.