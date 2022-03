× Lkw auf Tangente umgekippt – Helikopter-Einsatz

Nach einem schweren Unfall auf der A23 sind beide Fahrbahnen blockiert.

Auf der Tangente ist ein Lastkraftwagen in Richtung Süden umgekippt. Der Verkehr wird derzeit über den Verteilerkreis Favoriten abgeleitet. Da das gegen 17.15 Uhr umgestürzte Schwerfahrzeug auch die Mittelleitschiene demoliert hatte, waren auch in Richtung Norden nicht alle Spuren zu befahren. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete an der Unfallstelle.

© Viyana Manset Haber

"Bitte unnötige Privatfahrten mit eigenen Fahrzeugen unbedingt vermeiden! Lange Wartezeiten sind zu befürchten", so die LPD Wien.

© oe24 ×

Umleitung gegen die Fahrtrichtung

Da die Sperre Richtung Süden noch länger andauern wird, werden die im Stau stehenden Fahrzeuge gegen die Fahrtrichtung zum Alten Landgut gelotst, so die Polizei. "Andere Fahrzeuge bitte das Alte Landgut unbedingt meiden"

#A23 #Favoriten. A23 Richtung Süden gesperrt. Ableitung erfolgt über den Verteilerkreis Favoriten. Richtung Norden gibt es bei der Hanssonkurve Behinderungen. Hubschrauberlandung. Bitte größräumig ausweichen. Nicht auf die A23 fahren! #Verkehrsinfo ^VLZ — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 31, 2022

Mega-Stau

Der Stau Richtung Süden reichte schon bald über die Donau zurück, konkret bis zum Stadlauer Tunnel, so der ÖAMTC. In der Gegenrichtung standen die Kolonnen bis Inzersdorf. Der Touringclub empfahl, großräumig auszuweichen, über die A4 und die S1 war dies zunächst noch problemlos möglich.