Ludwig erklärt, wie streng "Massenansammlungen" kontrolliert werden

Im ÖSTERREICH-Gespräch verriet Wiens Bürgermeister wie streng jetzt gegen ''Massentreffen'' vorgegangen wird.

Wien. Die Corona-Infektionslage in Wien spitzt sich zu: Am Samstag wurde vom Krisenstab der Stadt 1.068 Neuinfektionen seit dem Vortag und 115 Nachmeldungen vom Donnerstag bekanntgegeben. In Wien kamen zur angespannten Lage in den Spitälern noch 22 belegte Intensivbetten dazu. Trotz der kritischen Lage, treffen sich in der Stadt immer wieder größere Gruppen, die eng an eng stehen. Im ÖSTERREICH-Gespräch erklärt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun, wie er den Menschen den Ernst der Lage klarmachen will.

Ludwig: "Ich appelliere an alle, sich so diszipliniert wie möglich an die Maßnahmen zu halten, damit wir gemeinsam unser Ziel erreichen können, dann in ein möglichst normales Leben zurückzukehren. Jetzt geht es um die Gesundheit jedes Einzelnen."

Gegen "Massenansammlungen" soll nun noch strenger kontrolliert werden, kündigt Ludwig im ÖSTERREICH-Interview an" "Es wird auch eine starke Polizeipräsenz geben und die Gruppe für Sofortmaßnahmen ist im Einsatz. Größere Menschenansammlungen werden wir nicht tolerieren. Ich bitte alle, Abstand zu halten, Masken zu tragen und die Kontakte zu beschränken."

Das ganze Interview lesen Sie morgen in der ÖSTERREICH-Sonntagsausgabe.