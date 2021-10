Ludwig schießt gegen Steuer-Reform: 'Wien wird benachteiligt!'

Der niedrigste ''Klimabonus'' von 100 Euro jährlich wird ausschließlich an die Wienerinnen und Wiener fließen – Bürgermeister Ludwig reagiert jetzt auf die Bundesregierungs-Pläne.

Am Sonntag präsentierte die Regierung die große Steuerreform – für heftige Debatten sorgte dabei der regional gestaffelte Klimabonus: Bis zu 200 Euro bekommen Österreicher mit Wohnsitz am Land – für Wiener gibt es nur 100 Euro. In einer Pressekonferenz wettert Bürgermeister Ludwig nun gegen die türkis-grüne Reform. "Wie waren in die Verhandlungen nicht eingebunden", wettert Ludwig (SPÖ). "Menschen in der Stadt werden benachteiligt - das ist keine soziale Steuerreform."

Ludwig fordert Nachverhandlungen

"Sowohl Arbeitslose, als auch Familien mit einem geringen Einkommen werden bei der Reform benachteiligt", so Ludwig. Gewinner der Steuer-Reform seien Besserverdiener. Gerade im urbanen Raum zahle man als Wenigverdiener nun doppelt drauf.

Wien werde dafür "bestraft", dass die Stadt ein gut ausgebautes Öffi-Netz habe, meint Ludwig. Er fordert daher, dass das Steuer-Paket neu aufgeschnürt und in einigen Punkten gemeinsam mit den Bundesländern nachverhandelt wird.

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.