Mann (21) randalierte mit Pistole in U-Bahn

Soll in den Boden einer Station gefeuert haben.

Ein 21-Jähriger soll am Samstagnachmittag in der U-Bahn-Station Kepplerplatz in Wien-Favoriten Fahrgäste bedroht, mit einer Schreckschusspistole hantiert und zwei Schüsse in den Boden abgegeben haben. Der Verdächtige wurde von Polizisten angehalten, bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten die Waffe und eine geringe Menge Suchtmittel, vermutlich Cannabis.

Laut Amtsarzt liegt bei dem Beschuldigten die Voraussetzung zur Unterbringung nach dem Unterbringungsgesetz vor. Die Staatsanwaltschaft Wien erteilte eine Festnahmeanordnung. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.