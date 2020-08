Mann (22) bedroht Passanten: 'Ich erschieß' euch alle'

Großeinsatz in Wien: WEGA fand Luftdruckgewehr, Gaspistole und Marihuana.

Ein 22-jähriger Mann hat am späten Freitagabend von seinem Balkon in Wien-Floridsdorf aus Passanten mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich schrie der in der Trillergasse wohnende Verdächtige, dass er eine Neun-Millimeter-Pistole besitze. "Ich erschieß' euch alle", beschied er den Vorbeikommenden laut Zeugenaussagen.

Die Polizei wurde alarmiert und traf gegen 22.15 Uhr am Ort des Geschehens ein. Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) sicherten die Umgebung und forderten den österreichischen Staatsbürger auf, aus seiner Wohnung zu kommen. Dem leistete der 22-Jährige Folge. In dem Appartement fanden die Polizisten ein Luftdruckgewehr in der Nähe der Balkontür, eine Gaspistole, einige Hanfstauden und ein bisschen Marihuana. Der Mann wurde festgenommen. Das Motiv war zunächst noch unklar.