Mann am Donaukanal niedergeschlagen: Wer kennt diese Person?

Ein bisher unbekannter Täter hat einem Mann mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen und nach Zeugen.

Wien. Der auf den Fotos ersichtliche Mann steht im Verdacht einem anderen Mann am Treppelweg des Donaukanals mit einer Schnapsflasche ins Gesicht geschlagen zu haben, berichtet die Polizei. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzung am Auge und leidet bisher an den Folgen der Verletzung. Grund für die Auseinandersetzung soll laut dem Opfer das Verhalten des Tatverdächtigen gegenüber ebenfalls anwesenden Frauen gewesen sein.

Die Wiener Polizei veröffentlichte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Fahndungsfotos des Tatverdächtigen – der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Jahren, am 24. Mai 2021 um 2.50 Uhr am Donaukanal auf der Höhe Salztorbrücke (2. Bezirk). Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

© LPD Wien

© LPD Wien

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Leopoldsgasse, Kriminaldienstgruppe, unter der Telefonnummer 01-31310-63433 erbeten.