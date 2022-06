Mann bedrohte in Wien Passanten mit Pistole

Der Verdächtige wurde mit Unterstützung der Sondereinheit Wega in einem Stiegenhaus festgenommen.

Wien. Ein 27-Jähriger soll Mittwochnachmittag bei einer Bushaltestelle in Wien-Donaustadt eine 33-jährige Frau und einen 39-jährigen Mann mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Er soll die beiden grundlos angesprochen und bedroht haben, bevor er in eine nahe gelegene Wohnhausanlage geflüchtet sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verdächtige wurde mit Unterstützung der Sondereinheit Wega in einem Stiegenhaus festgenommen.

Der Mann sei geständig gewesen, Messer und Waffe wurden sicher gestellt, hieß es. Verletzt wurde niemand.