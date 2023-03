Mann hielt Sohn in Wien Messer an den Hals

Ein Mann hat am Samstag bei einem Streit in einer Wohnung in Wien-Donaustadt seinem 17-jährigen Sohn ein Messer an den Hals gehalten und ihn dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung schrieb, entriss die Mutter dem 45-Jährigen das Messer, worauf der Verdächtige ihr drohte, sie umzubringen. Die alarmierten Beamten nahmen den Mann fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,86 Promille.