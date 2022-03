Mann mit Kopfverletzungen in Wien aufgefunden

Am Rande eines Stadtwanderweges wurde ein Mann mit einer Kopfverletzung aufgefunden.

Wien. Ein Spaziergänger hat Donnerstagfrüh einen schwer verletzten Mann nahe eines Wiener Stadtwanderweges in Ottakring entdeckt. Der bisher Unbekannte lehnte laut Polizei bei der Johann-Staud-Gasse an einem Baum. Er war kaum ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, weil weder ein Unfall noch Fremdverschulden ausgeschlossen werden konnten.

Passant alarmierte Einsatzkräfte

Der Passant hatte um 8.15 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Der Verletzte befand sich auf dem Stadtwanderweg 4a, der von Ottakring in den Wienerwald führt. Die Identität des Mannes sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit völlig unklar. Die Polizei hofft auf Angaben des Mannes, der aber noch notfallmedizinisch betreut werden muss.