Mann rettete sich in Wien vor Zimmerbrand

Wien. Bei einem Zimmerbrand in einer Wohnung in der Panikengasse in Wien-Ottakring am Donnerstag in der Früh hat sich der Bewohner gerade noch rechtzeitig vor den Flammen aus seiner Wohnung flüchten können. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr in einer Aussendung berichtete, kam er mit leichten Verletzungen davon. Andere Anrainerinnen und Anrainer wurden von den alarmierten Feuerwehrkräften evakuiert, der Brand dann mit einer Löschleitung unter Atemschutz bekämpft.

Anrainer evakuiert

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung eines mehrstöckigen Altbaus aus. Die Einsatzkräfte fanden den Bewohner im Stiegenhaus, brachten ihn in Sicherheit und übergaben ihn der Berufsrettung Wien. Die Flammen wurden mit einer Löschleitung unter Atemschutz rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Gleichzeitig wurde das Stiegenhaus mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht und die Wohnungen des Hauses kontrolliert.

Die Brandwohnung wurde durch das Feuer zerstört. Die Panikengasse war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.