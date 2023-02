Mann wollte Mädchen (8) vor Volksschule entführen

Ein 57-jähriger Mann soll am Freitagvormittag versucht haben, eine 8-Jährige in einer Volksschule in Wien-Mariahilf zu entführen. Dank zweier Lehrerinnen, die im Hof spielende Kinder beaufsichtigten, ließ der Mann von dem Mädchen ab.

Wie die Polizei berichtet, soll der 57-jährige Pole das Mädchen am Schulgelände an der Hand erfasst und versucht haben, sie mitzunehmen. Als die zwei Pädagoginnen auf den Mann aufmerksam wurden, wiesen sie den Mann an, das Gelände unverzüglich zu verlassen. Daraufhin spuckte der Mann die Frauen an. Nachdem der Mann das Schulgelände verlassen hatte, soll er weiter am Zaun gestanden sein und auch dort ein Mädchen aufgefordert haben, mit ihm zu kommen. Die Lehrerinnen brachten daraufhin umgehend alle Kinder in das Schulgebäude und alarmierten die Polizei. Der Pole konnte kurze Zeit später im Zuge einer Fahndung im Bereich der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße festgenommen werden. Er zeigt sich geständig, behauptet jedoch, die Mädchen nur gefragt zu haben, wo er Alteisen finden könnte. Mit dem Sammeln von Altmetall verdiene er sich seinen Lebensunterhalt. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.