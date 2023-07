Messer-Angriffe in Wien: Täter wurden geschnappt

Gleich zwei Messer-Attacken gab es in der Hauptstadt.

Wien. Zwei 19-Jährige sollen am Sonntag beim Praterstern überfallen worden sein. Burschen hatten sie mit einem Messer bedroht und Geld, eine Bankomatkarte und eine Armbanduhr gefordert. Aufgrund der genauen Täterbeschreibung konnten die beiden Verdächtigen, ein 16- und ein 17-jähriger Syrer, in der Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Der Jüngere, der zudem Drogen bei sich hatte, wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Am gleichen Abend soll ein 14-Jähriger am Europaplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einem Messer überfallen worden sein. Der Täter (28) konnte mit einem kleinem Geldbetrag fliehen, der Somalier wurde aber schließlich am Tatort verhaftet, die Beamten fanden bei ihm ein Klappmesser.