Messer-Attacke auf Paketzusteller - Wer ist der Brutalo?

Nachdem er aus heiterem Himmel auf einen Paketzusteller losgegangen war und den 27-Jährigen schwer verletzt, kaufte sich der Angreifer im nächsten Supermarkt seelenruhig was zu trinken.

Wien. De Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera, die von der Staatsanwaltschaft immerhin zwei Monate nach dem Vorfall freigegeben wurden, nach einem Angreifer, der auf offener Straße auf einen Paketzusteller losgegangen war.

Der Mitarbeiter eines Postdienstes hatte am 27. Juni um 14.45 Uhr sein Fahrzeug auf der Wagram Straße geparkt und wollte soeben die Lieferung in ein Wohnhaus bringen, als der Unbekannte des Weges kam, ihn ansprach und gleich einmal beleidigte. Dabei ergab ein Wort das andere, als der auffällig dünne, eher athletische Passant im schwarzen T-Shirt, Kurzhaarfrisur, Mehrtagesbart und Tattoo am Hals dem Paketzusteller einen Faustschlag auf den Hinterkopf versetzte, sodass der Kontrahent zu Boden ging.

© bpd wien Mit Getränk in der Hand.

Auf Flucht Getränk gekauft

In weiterer Folge soll der Tatverdächtige - für den die Unschuldsvermutung gilt - mit den Füßen und Knien auf das am Boden liegende Opfer eingetreten und mit einem Messer auf dessen Oberschenkel eingestochen haben. Danach flüchtete Mr. Brutalo in Richtung Steigenteschgasse. Kurios: Weil er sich sicher war, dass ihm niemand verfolgte, bog er bei der Flucht in einen Supermarkt ein und kauft sich ein Dosen-Getränk. Dabei wurde er von der Überwachungskamera gefilmt.

© bpd wien Verdächtiger dürfte auffällige Tätowierung am Hals haben.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise über seien Identität und Aufenthalt werden (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten