Messer-Attacke bei Szene-Lokal

Mysteriös: Eine Überwachungskamera am Donaukanals filmte eine Messerstecherei, die vom Opfer gar nicht angezeigt worden wäre.

Wien. Passiert sind die von einer Überwachungskamera an der Freda-Meissner-Blau-Promenade gefilmten Szenen, wie erst jetzt bekannt gegeben wurde, Ende Mai. Vermutlich bei der Durchsicht der Aufnahmen in einem ganz anderen Fall war den Ermittlern der "Tanz der Messer" nahe dem Szene-Lokal Flex aufgefallen.

© BPD Wien

Demnach attackierte eine derzeit noch unbekannter junger Mann in einem auffälligen blau-weißen Sweatshirt, Baseballkappe, Oberlippenbart und Flaum am Kinn einen 32-Jährigen und stieß dem Opfer die Klinge in den Rücken. Danach rannten beide in entgegengesetzte Richtungen davon. Aus welchen Gründen auch immer - das Opfer konnte bis dato auch noch nicht einvernommen werden - zeigte der Verletzte die blutige Attacke nicht an, konnte aber von den Cops ausgeforscht werden.

Bei der Jagd auf den Täter tun sich die Kriminalisten offenbar schwerer und suchen jetzt mit Lichtbildern nach dem Verdächtigen. Hinweise an die Kripo Zentrum-Ost unter

01 31310 62800.

Es gilt die Unschuldsvermutung.