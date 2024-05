Messer-Mann löst Polizeieinsatz in Favoriten aus

Am Freitagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizei musste einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit einer Elektroschockpistole überwältigen.

Am Donnerstagabend führte ein Mann am Keplerplatz in Wien-Favoriten ein Messer mit sich. Als die Polizei den Mann nicht dazu brachte, die Waffe wegzulegen, wurde er von den Beamten getasert, überwältigt und festgenommen. Die Polizei bestätigt gegenüber oe24 einen entsprechenden Einsatz. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Ein Augenzeuge des Vorfalls berichtete zudem von einer mutmaßlichen Schlägerei rund um die Situation. Laut Polizei habe es jedoch keine Raufhandlungen gegeben.