Messerattacke: 33-Jähriger überfiel Trafik

Inhaber wehrte sich - Räuber festgenommen.

Ein 33-Jähriger hat Montagmittag mit einem Küchenmesser eine Trafik in Wien-Ottakring überfallen, ist aber auf ganzer Linie gescheitert. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass kam der Mann kurz nach 12.00 Uhr in das Geschäft in der Ottakringer Straße und bedrohte den 60-jährigen Inhaber mit dem Messer. Dieser wies das Ansinnen aber nicht nur zurück, sondern wehrte sich.

Nach einem Handgemenge der beiden flüchtete der 33-Jährige ohne Beute. Bei einer Fahndung wurde er schließlich festgenommen. Das Küchenmesser stellten die Beamten sicher.