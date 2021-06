× Milchbubi-Räuber verfolgt und verprügelt 59-Jährigen

Die Polizei jagt einen Burschen, der einen Mann bestehlen wollte und ihn attackierte.

Wien. Der junge Mann, der in etwa zwischen 16 und 25 Jahre alt sein soll und einen Jogginganzug mit orangefarbenen Streifen trug, lauerte seinem Opfer am 1. April in einem Supermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus auf.

Er verfolgte den 59-Jährigen. Als der Mann in der Oelweingasse vor seinem Mehrparteienhaus stand, versuchte der Bursche, die Geldbörse aus der Gesäßtasche seines Opfers zu stehlen.

Doch der 59-Jährige bemerkte den Diebstahlsversuch. Der Jugendliche attackierte den Mann, als das Opfer – schon am Boden liegend – um Hilfe schrie, flüchtete der dreiste Räuber. Der Wiener erlitt schwere Verletzungen.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Die Polizei bittet unter 01-31310 DW 25800 um Hinweise. Es gilt die Unschuldsvermutung.