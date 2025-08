Mit 3,6 Promille: Messer-Mann attackiert spielende Kinder

Dramatische Szenen am Dienstagabend in einer Wohnhausanlage in Wien-Landstraße: Ein 48-jähriger Ungar soll eine Gruppe spielender Kinder mit einem Klappmesser bedroht haben.

21 Feuerwehrleute kämpfen gegen klebriges Chaos

Hier schoss der Hausbewohner (66) auf den Einbrecher (29) Der Ungar (48) soll sich laut ersten Informationen durch den Lärm der Kinder im Innenhof einer Wohnhausanlage gestört gefühlt haben. Er trat an die Gruppe heran, forderte sie zum Gehen auf – und zog plötzlich ein Klappmesser. Laut Polizei führte er mehrere Stichbewegungen in Richtung der Kinder aus. Diese konnten jedoch rechtzeitig ausweichen und flüchten. Die Eltern schlugen aufgrund der Hilferufe ihrer Sprösslinge Alarm, ein Zeuge verfolgte den Verdächtigen und beobachtete, wie dieser das Messer in einem Gebüsch entsorgte. Polizisten in Wien-Mitte nahmen den Mann wenig später im Nahbereich vorläufig fest. Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 48-jährigen ungarischen Staatsbürger. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Der Mann befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam, die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und -motiv sind im Gange.