Schüsse auf Einbrecher: Angeschossener verstorben

Der ungarische Einbrecher erlag seinen Schuss-Verletzungen im Spital.

Ein ungarisches Pärchen versuchte am Donnerstagnachmittag in das Einfamilienhaus in Salzburg-Gnigl einzubrechen. Dabei bedrohte der 29-Jährige den Hausbewohner mit einem Messer.

Der 66-Jährige, der von Nachbarn als "Eigenbrötler" beschrieben wird, griff daraufhin zur Pistole und feuerte mehrere Schüsse ab. Anwohner wollen drei Schüsse gehört haben. Dabei wurde der Einbrecher schwer getroffen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Ungar in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht, wo er nun seinen Verletzungen erlag. Seine Partnerin nahm die Polizei vorläufig fest. Die Vernehmungen der Beteiligten und Zeugen sowie die Ermittlungen zum Ablauf hat das Landeskriminalamt Salzburg übernommen. Nach dem Vorfall suchten die Ermittler noch den verwilderten Garten nach Querschlägern ab.

Schütze spricht von "Notwehr"

Zu der Tat war es kurz vor 16.00 Uhr im Stadtteil Gnigl gekommen. Wie die Polizei berichtet, dürften die beiden Ungarn in das Haus des Mannes eingedrungen sein. Der 66-jährige Bewohner sagte aus, dass er im Haus auf die zwei Einbrecher aufmerksam wurde. Dabei sei er von dem 29-Jährigen mit einem Messer bedroht worden, worauf er sich mit seiner Faustfeuerwaffe verteidigt habe. Der Schütze sprach dem Vernehmen nach von Notwehr.

Noch steht offiziell nicht fest, wie viele Schüsse der 66-Jährige abgab, kolportiert werden aber drei. Der Ungar wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen waren aber zu schwer. Der Hausbesitzer besaß die Waffe legal. Das Landeskriminalamt hat die Vernehmungen der Beteiligten und Zeugen sowie die Ermittlungen zum Ablauf übernommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nach bisherigen Informationen zu keinem Zeitpunkt, teilte die Polizei mit.

