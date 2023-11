Mit oe24 billiger ins Winter Wonderland

Märchenhafte Licht-Show im Kronprinzengarten von Schloss Schönbrunn startet am Mittwoch. oe24.at-LeserInnen können jetzt um 30 Prozent verbilligte Tickets ergattern.

Schloss Schönbrunn. Von diesem Mittwoch bis zum 7. Jänner wartet im Kronprinzengarten im Schloss Schönbrunn ein fantastisches Winter Wonderland auf seine Gäste: Dieses märchenhafte Lichterspektakel erstrahlt erstmalig beim Kaiserschloss und entführt in eine magische Welt, die die Schönheit des Winters, die Magie der Dunkelheit und den barocken Charme des Schlosses in ein magisches Erlebnis aus Licht verwandelt.

© Lumagica ×

© Lumagica ×



Märchenhaft. Durch einen Lichttunnel gehen die Besucher auf eine Reise zu den Tieren des Jagdgartens, den Romantik-Hotspots von Sisi und Franz und schließlich zum imposanten Ballsaal, in demWalzerklänge das Publikum verzaubern.

Rasch zugreifen. Am Mittwoch wird das Spektakel, bei dem ÖSTERREICH und oe24.at Medienpartner sind, eröffnet. LeserInnen von ÖSTERREICH und oe24.at haben am Freitag 1.12., am 8., 5. und 16.12. die einmalige Chance, um 30 Prozent verbilligte Tickets zu erwerben – so lange der Vorrat reicht.

Deshalb heißt es: Gleich online bestellen auf www.ticket24.at.