Nach Polit-Streit: Martin Hos Klub feiert mit neuem Chef und neuem Namen Comeback

Die Eröffnung des Betriebs auf der Mariahilfer Straße konnte erst eine Woche später als geplant über die Bühne gehen. Der Gastronom ist verärgert über das Verhalten des Bezirksvorstehers.

Das CíCí (ehemaliger Hidden Club) auf der Mariahilfer Straße hätte bereits am 1. November die Pforten für tanzbegeisterte Nachtschwärmer öffnen sollen, doch vorerst blieb es Martin Hos langjährigem Begleiter und Mitarbeiter Chris Edy verwehrt. Laut einer Aussendung der Presseagentur stellte sich der Bezirksvorsteher des siebenten Bezirks gegen die Eröffnung, da er dem ehemaligen Betreiber, also Martin Ho selbst, schaden wolle. „Er hat die Eröffnung eines Nachtklubs verhindert, Arbeitsplätze und kulturellen Austausch gefährdet“, heißt es darin.

Mehr lesen:





Eröffnung geglückt

Am Wochenende durfte dann aber endlich doch wieder aufgesperrt werden. Der CíCí Club contemporary music & art lädt fortan von Donnerstag bis Samstag von 22:00 bis 05:00 Uhr zum Feiern ein. „Mit Chris Edy an der Spitze wissen wir den Club in besten Händen. Sein tiefes Verständnis für den Standort und seine Vision für die Zukunft werden den Club in eine neue, spannende Richtung führen“, erklärt Martin Ho, der sich zurzeit hauptsächlich um die internationale Expansion kümmert und Mitte Dezember in Dubai das erste DOTS DXB eröffnen wird.

Skandalisierung

Der ehemalige Chef zeigt sich entrüstet über die Politik: "Ich will nicht, dass Projekte, die ich an Mitarbeiter übergebe, auch darunter leiden, dass gegen mich skandalisiert wird", sagt er im Gespräch mit oe24.