Nach Übernahme: Pratersauna feiert Grand Opening im März

Die allseits beliebte Dachterrasse wird endlich wieder zur Sauna- und Wellnessoase, während sich der Club auf innovative Weise der heimischen Szene öffnet.

Die Pratersauna gilt als eine der angesagtesten Adressen der Wiener Kulturszene. Jetzt wird der beliebte Veranstaltungsort neu übernommen, das Grand Opening dazu steigt am 7. März. Neuer Betreiber ist der gebürtige Berliner und Szene-Experte Sebastian Müller-Klasz, der das Zepter von Unternehmer Martin Ho und die DOTS GROUP übernimmt.

© Dominik Krenn ×

Das innovative, ganzheitliche Nutzungskonzept wird in den kommenden Wochen und Monaten neue Maßstäbe setzen. Mit einem vielfältigen Angebot, das Clubnächte und Festival-Events umfasst, soll die Pratersauna künftig als kreativer Schmelztiegel für Kunst und Utopie fungieren. Künstler- und Musikerkollektive werden über eine flexible Kapitalgesellschaft Beteiligungsmöglichkeiten erhalten, der Club soll ganztägig laufen.

© Dominik Krenn ×

"Die Clubszene hat sich in den letzten Jahren gewandelt, und die Anforderungen sind gestiegen. Unser Ziel für die Pratersauna ist es, einen lebendigen Raum zu schaffen, der sowohl als Open Space als auch als Art Space fungiert und in dem sich jeder willkommen fühlt. Wir möchten die Pratersauna zu einem Ort der Begegnung und Inspiration machen, an dem Kreativität in all ihren Facetten gefeiert wird. Neben einem abwechslungsreichen Programm werden wir nicht nur ein beeindruckendes Line-Up mit nationalen und internationalen Künstlern präsentieren, sondern auch den kreativen Köpfen der Stadt sowie Festivals eine neue Heimat bieten", so Müller-Klasz.

Eine neue Club-Kultur

Die weitläufige Dachterrasse wird schon bald wieder zur Sauna- und Wellnessoase, während sich der Club der heimischen Szene öffnet. Die Planungen von Müller-Klasz sehen ein Gesamtkonzept vor, das die gesamte Spielfläche der Pratersauna integrativ einbezieht und den Club-Betrieb auf eine ganztägige Nutzung ausweitet.

© Dominik Krenn ×

Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen: Die mittlere Bar wurde entfernt, neue Loungemöbel auf Sandbasis werden aufgestellt, und es wird mehr Liebe zum Detail bei den akustischen Gegebenheiten investiert, um das Sounderlebnis weiter zu optimieren. Besonderes Augenmerk wird auf Achtsamkeit, Sicherheit und die harmonische Zusammenführung unterschiedlicher Zielgruppen gelegt.

© Dominik Krenn ×

Anfang März ist es dann endlich so weit: Unter dem Motto "BOOM BOOM BANG" lädt die Pratersauna am 7. und 8. März zum Grand Opening ein und wartet an beiden Tagen mit einem breit gefächertem Line-Up der Extraklasse auf. Unter anderem an den Decks: Frivolous, Caorli, Aldave, Mika Dutsch, Red Robin, Fabianio Jose und Aschenbrenner.