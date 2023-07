Nachbar (59) soll zweijähriges Mädchen missbraucht haben

Ein 59 Jahre alter Österreicher soll am Dienstagabend in Wien-Hietzing die zweijährige Tochter seiner Nachbarin sexuell missbraucht haben.

Während die Mutter in der Küche gekocht hat, soll der Verdächtige sexuelle Handlungen an dem Kleinkind vorgenommen haben, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Mutter reagierte geistesgegenwärtig, sperrte die Wohnungstür zu und sich und die Tochter in einem Zimmer ein. Der 59-Jährige wurde festgenommen, er hatte 1,8 Promille im Blut.

Gegen 21.30 Uhr verständigte die Frau die Polizei. Zuvor hatte das Mädchen über Schmerzen im Unterleib berichtet, als die Mutter in das Zimmer ging, in dem sich der Nachbar mit dem Kind aufhielt. Er war zu Besuch in der Wohnung der Familie gewesen. Die Mutter hatte gekocht, ungefähr fünf Minuten war der Mann mit dem Kind alleine im Nebenraum, berichtete Polizeisprecher Mattias Schuster. Die eigentliche Tat habe die Frau nicht beobachtet.

Mutter sperrte Verdächtigen in Wohnung ein

Nachdem die Mutter von den Schmerzen hörte, flüchtete sie mit dem Mädchen in einen Raum und sperrte sich ein. Ebenso versperrte sie die Wohnungstür, um den Tatverdächtigen an einer möglichen Flucht zu hindern. Beamte der Wega brachen die Tür auf und nahmen den 59-Jährigen fest. Das Mädchen wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in Begleitung der Mutter in ein Spital gebracht.

Eine Einvernahme des Nachbarn war aufgrund der hohen Alkoholisierung bisher nicht möglich, berichtete der Polizeisprecher. Der 59-Jährige ist nicht einschlägig vorbestraft. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.