Nächster Stau auf Wiener Südost-Tangente: Fahrbahn jetzt komplett gesperrt

Wegen eines Fahrzeugbrands wurde die A23 in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt.

Am Montag gegen 11:30 Uhr geriet laut ÖAMTC auf der Südost Tangente (A23) Höhe Laaer-Berg-Tunnel ein Pkw wegen eines technischen Defekts in Brand. Die Fahrbahn ist derzeit in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt.



Die Staus reichen bis Knoten Kaisermühlen, etwa 5 Kilometer, zurück. Tendenz steigend. Die Verkehrsteilnehmer müssen laut ÖAMTC mit großen Zeitverlusten rechnen. Empfehlung: Großräumig ausweichen.

Es ist bereits der zweite Stau am Montag. Schon im Frühverkehr wurde ein Crash mit mehreren Fahrzeugen zur Geduldprobe für Autofahrer.