Nach Massenschlägerei in Wien – Verletzte und Festnahmen

Laut Zeugen soll es zwischen mehreren Männern zu einer Schlägerei gekommen sein.

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 03:45 Uhr in Wien-Innere Stadt zu einem Polizeieinsatz nach einer gemeldeten Schlägerei am Schwedenplatz. Laut Zeugen soll es zwischen mehreren Männern zu einer Schlägerei gekommen sein. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei verletzte Männer (21 und 29 Jahre alt), die medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht wurden.

Ein 23-jähriger Tatverdächtiger (Stbg.: Österreich) konnte in der Nähe angehalten und vorläufig festgenommen werden. Während der Amtshandlung trat ein weiterer Mann (21, StA.: ungeklärt) an die Beamten heran und forderte Auskunft. Da der Mann auf einen späteren Zeitpunkt verwiesen wurde, zeigte er plötzlich ein äußerst aggressives Verhalten den Beamten gegenüber. Trotz mehrfacher Aufforderung sein strafbares Verhalten einzustellen, kam er dieser nicht nach.

Bei seiner Festnahme mussten die Beamten erhebliche Körperkraft einsetzen. Drei Polizisten wurden dabei verletzt und waren dienstunfähig.