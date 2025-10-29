Nasch-Offensive: hitschies verteilt 40.000 Gratis-Süßigkeiten in Wien

So viel zum Naschen gab es zu Halloween in Wien noch nie - und das soll was heißen! hitschies verteilt am 30. Oktober insgesamt 40.000 Packungen Süßigkeiten an alle, die es süß und sauer lieben. Mit der Aktion "Hello Wien" will man den österreichischen Markt im Sturm erobern.

Rechtzeitig zu Halloween wird es in Wien richtig bunt, süß und überraschend sauer. Die Kultmarke hitschies bringt mit ihrer Aktion "Hello Wien" fruchtige Freude an über 30 Hotspots in der ganzen Stadt - von der Mariahilfer Straße bis zum Karlsplatz. Insgesamt 40.000 Säckchen voller Süßigkeiten warten zwischen 6 und 18 Uhr auf große und kleine Naschkatzen.

Bei der Halloween-Sampling-Rekordaktion in Wien wohl besonders gefragt: hitschies Saure Spinnenbeine Mystery Edition © hitschies

Mit dabei sind nicht nur die beliebten Klassiker wie der Hitschies Original Mix und die Sauren Drachenzungen, sondern auch speziell für Halloween entwickelte Sorten wie die "Sauren Spinnenbeine – Mystery Edition". Dafür machen sich bis oben hin vollbeladene Lkw aus dem hitschies-Office in Hürth bei Köln auf den Weg nach Wien, um pünktlich zu Halloween die Hauptstadt mit Süßem und Saurem zu versorgen.

Jahresvorrat an Süßigkeiten gewinnen

hitschies meint es ernst mit Österreich. Das Unternehmen will mit spektakulären Aktionen, frechen Sorten und einer ordentlichen Portion Lebensfreude den österreichischen Markt erobern und dabei möglichst viele Menschen zum Lächeln bringen. "Wir geben jetzt auch in Österreich Vollgas. Zurückhaltung hat noch keinen nach vorne gebracht“, so Philip Hitschler-Becker, CEO hitschler International. Auch Lukas Steiner-Bauer ist hochmotiviert. "Ich freue mich darauf, dieses süße Glück in den nächsten Jahren aktiv vermehren zu dürfen“, so der Country-Manager von hitschies Österreich.

Die süß-saure Offensive läuft nicht nur auf der Straße, sondern auch online auf Hochtouren. Ein Gewinnspiel begleitet "Hello Wien“-Aktion auf Social Media, in Print-Medien und auf den Social-Media-Kanälen von Philip Hitschler. Zehn glückliche Gewinner erhalten einen Jahresvorrat an hitschies im Wert von je 250 Euro. Wer mitmachen will, hat bis zum 4. November Zeit.