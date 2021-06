Nehammer reagiert auf Party-Randale in Wien: "Völlig inakzeptabel"

Bei der Auflösung eines illegalen Raves am Karlsplatz eskalierte die Situation und die Partygäste bewarfen die Polizisten mit Glasflaschen. Bilanz: Mehrere verletzte Beamte, Festnahmen.

Wien. In der Nacht auf Samstag kam es bei einer illegalen Party im Resselpark, vor der Karlskirche, zu Ausschreitungen. Als die Polizei begann den Rave aufzulösen, eskalierte die Situation und die Partygäste bewarfen die Beamten mit Glasflaschen. Mehrere Polizisten wurden verletzt und es gab Festnahmen.

Die Wiener Polizei versuchte zunächst mit "aktiver Kommunikation", wie etwa mithilfe des "Taktischen Kommunikationsfahrzeugs", auf die Menschenmenge einzuwirken. Kurz vor 01:00 Uhr kletterten mehrere Personen, vermutlich auch aufgrund des fortschreitenden Alkoholkonsums, auf die Statuen der Kirche. Die Stimmung wurde von amtsbekannten linken Aktivisten angeheizt, wobei durch diese Provokationen die Eskalation der Lage bewusst geschürt wurde, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Polizei mit Glasflaschen beworfen

Um drohende Sachbeschädigungen sowie andere strafbare Handlungen zu verhindern, schritt die Polizei ein. Daraufhin kam es zu massiven Bewürfen mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen gegen die Polizistinnen und Polizisten. Es wurden daraufhin weitere Einsatzkräfte angefordert. Zahlreiche Aufforderungen, strafbares Verhalten einzustellen und den Platz zu verlassen, wurden ignoriert. Die Wiener Polizei schritt anschließend auch nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes ein, wobei es weiterhin zu Bewürfen und Widerständen gegen die Beamten kam. Im Zuge der Amtshandlungen musste auch Pfefferspray eingesetzt werden. Durch das konsequente Einschreiten der Wiener Polizei konnte die Situation gegen 01:30 Uhr beruhigt werden.

Die Bilanz des Einsatzes

acht verletzte Polizisten

vier Festnahmen

67 Anzeigen

vier entfremdete Kennzeichen von Dienstfahrzeugen

ein beschädigtes Dienstfahrzeug

eine Vielzahl von zerbrochenen Flaschen, Getränkedosen und sonstigen Abfällen

Nehammer reagiert auf Party-Randale in Wien: "Völlig inakzeptabel"

"Es ist völlig inakzeptabel und unverständlich, dass strafbare Handlungen gesetzt und die daraufhin einschreitenden Polizisten mit Glasflaschen oder pyrotechnischen beworfen und verletzt werden. Darüber hinaus haben die gestrigen Angriffe auf die Polizistinnen und Polizisten gezeigt, dass Aktivistinnen und Aktivisten aus dem linksextremen Bereich als Drahtzieher dieser Attacken fungieren. Dieses Verhalten ist strafbar, antidemokratisch und ein Zeichen mangelnder Solidarität mit jenen in unserer Gesellschaft, die nach wie vor besonders geschützt werden müssen", so Innenminister Karl Nehammer.

"Die Corona Pandemie ist weder in Österreich noch in anderen europäischen Staaten vorüber. Wir sind auf einem guten Weg – der aber noch nicht zu Ende ist", sagt Nehammer.

Mehrere Hundert Partygäste am Donaukanal

Im Bereich des Donaukanals feierten mehrere hunderte Menschen ausgelassen. Die Lokalisierung der Musikboxen konnte rasch umgesetzt und eine Verhinderung von weiteren Lärmbelästigungen verhindert werden. Die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien zeigte zwei Personen nach dem illegalen Verkauf von Getränken an. Insgesamt wurden 70 Getränke sichergestellt.

Das Ziel der Wiener Polizei sei es, Menschenansammlungen und in diesem Zusammenhang entstehende Problemstellungen in erster Linie mithilfe kommunikativer Mittel zu lösen, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Bei strafbaren Handlungen sowie Übergriffen gegen Polizistinnen und Polizisten schreite die Wiener Polizei konsequent ein.