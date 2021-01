Neonazi-Skandal bei Corona-Demo

Der größte Protest bisher ­gegen die Corona-Maßnahmen sorgte für Aufregung.

Sie kamen mit Bussen sogar aus Bad Reichenhall in Deutschland! Alle, die die Corona-Maßnahmen beenden wollen, schienen sich in Wien zu versammeln. Die Polizei spricht von 10.000 Personen, die am Samstagnachmittag über den Ring ziehen. Darunter viel buntes Volk, Verkleidungen und Banner – aber fast keine Masken.Doch es waren eben nicht nur biedere Masken-Verweigerer unterwegs – sondern auch Rechtsextremisten.